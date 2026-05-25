El Gobierno de Navarra y la UPNA firman un convenio para crear un título propio en planificación lingüística

De izquierda a derecha: el director académico del título, Álvaro Baraibar; la vicepresidenta Ollo; el vicerrector de Enseñanzas de la UPNA, Javier Goicoechea; y el director gerente de Euskarabidea, Javier Arakama. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, y el vicerrector de Enseñanzas de la Universidad Pública de Navarra, Javier Goicoechea, han firmado un convenio para incorporar a la oferta universitaria el título propio de experto en 'Planificación lingüística para la revitalización y promoción social del euskera" en el curso 2026-2027'.

El departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, a través de Euskarabidea - Instituto Navarro del Euskera, ha considerado necesario crear una oferta formativa para la promoción y planificación lingüística del euskera. Según han indicado el Gobierno, "las instituciones públicas necesitan personal con la formación técnica adecuada en la planificación de la política lingüística".

"Asimismo, en un contexto plurilingüe como el de la Comunidad foral, la gestión lingüística es cada vez más necesaria para los organismos, tanto públicos como privados, y para esa gestión se requiere personal cualificado para trabajar adecuadamente la promoción del euskera", ha expuesto.

TÍTULO PROPIO DE EXPERTO

El título propio consta de 15 créditos ECTS y está dirigido a profesionales o personas interesadas en formarse en ámbitos de promoción y planificación lingüística. Así, el curso se impartirá completamente en euskera, desde noviembre de 2026 hasta junio de 2027, y en la modalidad de enseñanza online asíncrona.

Esta titulación pretende dar respuesta, ha dicho el Ejecutivo, a las siguientes necesidades formativas: "por un lado, para el personal cualificado que, en una sociedad compleja como la actual, sea consciente de los factores que inciden en la revitalización de una lengua minoritaria como el euskera y sepa planificarla". También para profesionales que conozcan los fundamentos de la gestión de las lenguas, "fundamental en contextos plurilingües, especialmente en aquellos, como el de Navarra, donde se pretende difundir y fomentar el conocimiento y el uso de una lengua minoritaria".

Por otro lado, para el personal técnico que, conociendo lo recogido en la normativa lingüística, "sea capaz de diseñar y gestionar la política lingüística pública, que como en cualquier otro ámbito de la política pública, debe basarse en una metodología adecuada para las intervenciones en torno al euskera". Asimismo, el Gobierno ha señalado que el fomento social del euskera exige planificación y estrategias propias, y para ello "es preciso contar con personal formado en planificación, es decir, en el diseño de planes lingüísticos y en el desarrollo, seguimiento y evaluación de los mismos". Este título propio ofrece dicha formación técnica básica.

Los contenidos docentes se clasifican en seis módulos: (1) Sociolingüística, política lingüística y planificación lingüística; (2) Historia social y evolución del euskera; (3) Régimen jurídico del euskera; (4) Gestión lingüística de las instituciones públicas; (5) Promoción del euskera en el ámbito socioeconómico; y (6) Promoción del euskera en el ámbito no formal.

La matrícula se puede realizar desde la web de la UPNA y el alumnado empadronado en Navarra tendrá una bonificación en su matrícula.