Gómez dice que el Gobierno foral "se hará cargo de la recuperación de toda superficie forestal afectada" por incendios

NA+ afirma que "cuando se queman 15.00 hectáreas en un fin de semana significa que la gestión del departamento es un fracaso"

PAMPLONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo foral "se hará cargo de los trabajos de recuperación de toda la superficie forestal afectada" en los incendios forestales registrados recientemente en la Comunidad foral, "tanto de las propiedades privadas como de las entidades locales y propiedades del Gobierno".

Además, ha avanzado que su departamento está trabajando en distintas novedades para mejorar la gestión forestal y de los montes con el fin de afrontar mejor el riesgo de incendios forestales.

En una comparecencia parlamentaria para informar sobre la gestión en los recientes incendios en Navarra, Itziar Gómez ha explicado que el departamento va a trasladar a las entidades locales, en una reunión el próximo 4 de julio, la posible cesión de "la gestión de los montes de aquellas entidades locales que no tengan capacidad de mantenerlos o por las razones que ellos estimen y siempre que así lo quieran al Gobierno de Navarra, a sus actuales estructuras reforzadas o a un ente similar al existente en Francia que gestione esos montes, siempre desde la voluntariedad y asegurando los ingresos correspondientes a los propietarios".

También ha avanzado la consejera que su departamento está trabajando para simplificar algunas de las tramitaciones administrativas en distintos campos. "Lo daremos a conocer a las entidades locales, pero por avanzar ya algunos ejemplos, bastaría con una llamada al guarderío para el mantenimiento de cierres, la limpieza de pasos canadienses, la construcción de pasos, portillos, la eliminación de cierres o el mantenimiento de balsas, entre otras actuaciones. Asimismo, para desbroces de márgenes de pistas o palomeras bastará con una declaración responsable que gestionará el propio guarda de la zona", ha explicado.

Tras los incendios forestales de las últimas semanas, Itziar Gómez ha destacado que "el cambio climático es esto". "Hace seis meses sufríamos las consecuencias de las inundaciones y las lluvias torrenciales y ahora nos hemos enfrentado a unos incendios en Navarra con unas condiciones meteorológicas históricas en un mes de junio. Es necesario repensar cómo tenemos que actuar ante esta nueva coyuntura y hacerlo con una mirada integral. En el caso de los incendios, es necesario también ser conscientes de la importancia de nuestras zonas rurales y seguir trabajando en su potenciación. La actividad en nuestros pueblos, la ganadería extensiva, las pequeñas empresas que generen puestos de trabajo y población rural son un eslabón necesario en el mantenimiento de nuestros montes y no sólo en su limpieza", ha afirmado.

Según los datos que ha ofrecido Itziar Gómez, la superficie de cultivos afectados asciende a 2.257 hectáreas, de las que más de 2.000 corresponden a cultivos de cereal. Además, 86 ha son de frutos secos, 36 ha de viñedo y 33 de olivar.

En este sentido, prácticamente el 100% de la superficie de cereal está asegurada; un 73% en el caso del viñedo y un 22% en olivar, ha explicado la consejera. "En cuanto a las parcelas en las que se realizaron cortafuegos o que sufrieron algún tipo de daño, el Estado ha anunciado que, tanto los trabajos realizados con medios privados como los bienes afectados en las labores de extinción de los incendios, van a ser compensados", ha añadido.

Respecto al terreno forestal, el departamento sigue trabajando para cuantificar con precisión la superficie afectada, aunque se calculan en torno a 7.600 ha de monte mediterráneo y pastos arbustivos (matorrales, coscojares, etc.) y 4.500 de masa arbolada (principalmente, coníferas). "El personal técnico del departamento considera que, por las características del fuego, de muy rápida propagación, y de los sistemas forestales afectados, el porcentaje de recuperación natural será elevado", ha señalado la consejera.

El incendio con una superficie perimetrada mayor fue el que afectó a la zona conformada por, entre otros municipios, los de Uterga, Legarda, Obanos, Muruzabal, Puente La Reina, Guirguillano, Zabalza y Belascoain con un total aproximado de 6200 has. El segundo incendio con mayor repercusión afectó al área de San Martín, Ujué, Lerga, Eslava, Gallipienzo y Leoz con una superficie aproximada de 6.000 has, a las que habría que añadir, consecuencia de otros fuegos, otras 300 hectáreas que específicamente afectaron a varios pueblos de la Valdorba. La superficie perimetrada en el resto de los fuegos es: Arguedas-Valtierra, con 2.000; Sierra de Leyre, 354 has; Tafalla, 346 has y Arroniz - Los Arcos, con cerca de 300 has.

"Dentro de los perímetros de los incendios hay superficies afectadas con mayor y menor intensidad y hasta superficies prácticamente no afectadas por las llamas", ha explicado la consejera.

El portavoz de Navarra Suma, Miguel Bujanda, ha afirmado que la consejera "no ha ofrecido nada nuevo, no ha dado una explicación, nos ha relatado lo que hemos conocido por la prensa de superficies afectadas, y cuando se queman 15.00 hectáreas en un fin de semana significa que la gestión política del departamento es un fracaso sin paliativos". "Son muchas hectáreas para que en un fin de semana se quemen y no haya mayor autocrítica. La gestión forestal no está siendo la adecuada", ha asegurado.

Por parte del PSN, Javier Lecumberri ha destacado que "se ha vivido una emergencia brutal, pero no ha habido ni desgracias personales ni núcleos urbanos que hayan sido gravemente afectados, y esto ha sido gracias a muchos profesionales, a todos los voluntarios que ayudaron en las evacuaciones, a todos los agricultores que ayudaron directamente en la lucha contra el fuego". También ha valorado la gestión de los técnicos y del equipo del departamento, incluyendo a la consejera, que tuvieron que tomar decisiones "en unas circunstancias durísimas desde le punto de vista climático".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que "la planificación forestal y la gestión forestal de Navarra viene siendo un ejemplo dentro de los territorios limítrofes y un ejemplo en datos de gestión forestal sostenible, pero no vamos a obviar que se pueden dar mejoras sustanciales que tienen que ver con la actuación en el territorio". "El trabajo con las entidades locales, con el territorio, con las personas que trabajan en el territorio, es fundamental para seguir una hoja de ruta sostenible", ha dicho.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha planteado que en situaciones como las vividas con los incendios se puede dar una doble visión, "que hagamos lo que hagamos un incendio es un incendio y se lo lleva todo por delante, o que la gestión que estábamos haciendo era insuficiente". "Puede ser una conjunción de las dos", ha planteado, y ha compartido con la consejera "la necesidad de repensar cómo actuar ante las nuevas situaciones que se derivan del cambio climático, aunque no le podemos echar toda la culpa al cambio climático".

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha señalado que "las causas de los incendios se han demostrado multifactoriales, a veces naturales, a veces humanas, ya sean fortuitas, accidentales, imprudentes o dolosas", y se ha detenido precisamente en el factor humano para señalar que "es necesaria una educación ambiental en los currículos escolares". Así, ha pedido al departamento de Educación que "se ponga manos a la obra".

Por último, la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha afirmado que "la pregunta que nos hacemos todos es si se podría haber actuado mejor, de otra manera". "Hay dos datos muy relevantes. Uno es que no se han producido daños a las personas, y esto es un indicador de que algo se ha hecho bien, y otro indicador es, como ha dicho el portavoz de Navarra Suma, la gran cantidad de extensión que ha quedado asolada en muy poco tiempo", ha asegurado.