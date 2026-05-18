La grasa subcutánea por encima del ombligo ayuda a detectar el riesgo de diabetes, según un estudio de la CUN

Image La doctora Carolina Perdomo realiza una ecografía en el Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra. - CUN

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra ha demostrado que la grasa subcutánea del abdomen ayuda a detectar el riesgo de prediabetes y diabetes, y que los valores elevados se asocian con un peor perfil metabólico. Por eso, sugieren incorporar la ecografía de grasa abdominal como una herramienta práctica para detectar riesgos en personas con exceso de adiposidad.

La ecografía de grasa abdominal es una prueba de ultrasonido que permite medir las distintas capas de adiposidad presentes en el abdomen, sin radiación y de forma no invasiva. Según la doctora Carolina Perdomo, especialista en Endocrinología de la Clínica Universidad de Navarra, "no podemos limitarnos solo al peso y al índice de masa corporal, con esta prueba podemos ver dónde se acumula la grasa". "Esta información puede ser clave, porque no toda la adiposidad que se acumula en la zona del vientre tiene el mismo significado metabólico", expone.

El estudio incluyó los datos de 103 adultos que se sometieron a esta prueba, realizada por el mismo médico, para reducir variaciones entre observadores. Entre los hallazgos principales destaca que los pacientes con un espesor de grasa subcutánea máxima superior a 1.8 cm, medido entre uno y dos centímetros por encima del ombligo, presentaron valores significativamente más altos de presión arterial sistólica, insulina, triglicéridos y creatinina, datos que muestran un perfil metabólico menos favorable. Esto se traduce, además, en que aquellos pacientes con mayor índice de tejido adiposo subcutáneo tuvieron una probabilidad claramente superior de presentar prediabetes o diabetes.

"La incorporación de esta técnica en la práctica clínica diaria, tanto en atención primaria como en diversas especialidades, abre la posibilidad de detectar de forma precoz a personas con alteraciones metabólicas o con mayor probabilidad de desarrollarlas. En el abordaje de la obesidad, refuerza la idea de que no basta con medir el peso. Estamos desarrollando estudios con una muestra más amplia y a nivel longitudinal, pero lo que podemos afirmar es que esta prueba sencilla puede ayudarnos a identificar mejor a personas con mayor riesgo metabólico", explica la doctora Perdomo.

6 MILLONES DE ESPAÑOLES PADECEN DIABETES

Según la Sociedad Española de Diabetes, esta enfermedad afecta a casi 6 millones de personas en España. Específicamente, la diabetes mellitus tipo 2 o no insulino-dependiente supone entre el 80 % y el 90 % de los casos totales diagnosticados. Se trata de una patología que produce trastornos metabólicos que se caracterizan por una elevación inapropiada de la glucosa en sangre, "lo que conlleva un aumento del riesgo de problemas cardiovasculares".

Según el doctor Javier Escalada, director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica, "esta enfermedad es prácticamente asintomática en las fases iniciales". "La Asociación Americana de la Diabetes sugiere que todos los adultos mayores de 35 años se sometan a pruebas de rutina para detectar diabetes tipo 2 y que también lo hagan los menores de esa edad que tengan sobrepeso u obesidad y uno o más factores de riesgo relacionados con esta enfermedad, mujeres que sufrieron diabetes gestacional durante el embarazo, personas diagnosticadas de prediabetes y niños con sobrepeso u obesidad con antecedentes familiares", expone. Este especialista recalca, además, "la importancia de mantener un peso saludable, realizar actividad física y llevar una dieta equilibrada".