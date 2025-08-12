La Guardia Civil investiga el incendio de una máquina en una planta de reciclaje en la Merindad de Olite

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra investiga el incendio de una máquina de cribado ubicada en una planta de reciclaje en la Merindad de Olite, que fue controlado por los bomberos y no supuso riesgo de incendio forestal.

Según han informado desde la Guardia Civil, en la tarde de ayer lunes efectivos de bomberos intervinieron en un incendio declarado en una máquina de cribado utilizada en una planta de reciclaje. Aunque "no existía riesgo de propagación hacia zonas forestales próximas", se solicitó la presencia "intermitente" de patrullas.

Dado el "alto valor económico" de dicha maquinaria, una vez extinguido el incendio y tras el enfriamiento del equipo resultará necesaria la ejecución de una Inspección Técnica de Ocular (ITO) especializada que realizará un equipo de la UOPJ de la Guardia Civil de Navarra para determinar las causas del siniestro.