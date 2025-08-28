Guardia Civil investiga a una persona por cinco delitos contra el patrimonio en Peralta

Los hechos se produjeron entre los meses de julio y agosto y afectaron principalmente a vehículos estacionados en la vía pública

La Guardia Civil de Navarra, en el marco de la operación denominada 'Mobilium 2025', ha investigado a una persona como presunta autora de cinco delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico cometidos en Peralta.

Los hechos se produjeron en distintas fechas de los meses de julio y agosto cuando se sustrajeron varios efectos del interior de vehículos, entre ellos teléfonos móviles, un dispositivo electrónico y dinero en efectivo. Los efectos sustraídos alcalzan un valor cercano a los 2.000 euros, según ha informado el Guardia Civil en una nota.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA de Tafalla en colaboración con el puesto de la Guardia Civil de Peralta. En el transcurso de las diligencias se han recopilado pruebas e indicios de la participación del presunto autor, gracias a la colaboración de los denunciantes y al análisis de material gráfico aportado.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Tafalla.