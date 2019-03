La Guardia Civil de Navarra alerta sobre un repunte de ataques de ransomware en la Comunidad foral

Publicado 23/03/2019 10:17:31 CET

PAMPLONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detectado un incremento de denuncias de personas víctimas de extorsiones a través de la red de Internet en Navarra.

Este tipo de ataques pueden afectar tanto a particulares como a empresas, pudiendo recibir en sus cuentas de correo electrónico mensajes en los que se les comunica que los archivos del sistema están encriptados, quedando inutilizado el dispositivo, coaccionando a la víctima a pagar una cantidad de dinero en concepto de rescate.

La Guardia Civil se están investigando estos hechos para identificar a los autores y ponerlos a disposición judicial.

El cuerpo policial ha llamado a denunciar estos hechos si se recibe un correo electrónico de este tipo en el puesto de la Guardia Civil más cercano a través del email atencionciudadana-pamplona@guardiacivil.org, aportando todos los datos posibles.

Asimismo, ha aconsejado desconfiar "de cualquier emisor que no conozca" así como a no acceder a enlaces ni facilitar claves de ningún tipo ante correos no seguros.

Además, la Guardia Civil ha remarcado que "en la mayor parte de los casos se está siendo víctima de un envío masivo de emails" lo que "no implica que necesariamente hayan accedido a su correo o a su ordenador". En cualquier caso, ha destacado que se trata de un delito y ha instado a no ceder ante cualquier tipo de petición o pago, ya que "solamente provocará que la situación continúe, solicitando más dinero".

Entre sus recomendaciones, aconseja tener actualizado el sistema operativo del equipo, incluyendo el navegador y el antivirus. También recomienda ubicar el contenido personal o profesional en dispositivos sin conexión a internet como memorias USB o discos duros, y realizar copias de seguridad de manera periódica.