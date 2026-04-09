Guardia Civil recupera 87.000 euros estafados a una empresa de Corella mediante suplantación de identidad

Imagen de las labores de investigación de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo @ y en el marco de la Operación @Andacor, ha recuperado 87.000 euros sustraídos ilícitamente, mediante la técnica de 'smishing', a una empresa con sede en Corella.

Según han informado desde el Instituto Armado, la investigación ha permitido esclarecer un delito de estafa, otro de blanqueo de capitales y un tercero por pertenencia a grupo criminal, logrando el resarcimiento económico total de la empresa afectada.

El fraude se ejecutó por los ciberdelincuentes mediante el método de 'smishing', después de que uno de los administradores de la sociedad recibiera un mensaje de texto (SMS) que suplantaba la identidad bancaria, solicitándole actualizar un 'token' de acceso a través de un enlace malicioso qué facilito a los estafadores el control de sus claves.

Las investigaciones se iniciaron tras recibir denuncia en la oficina de Atención al ciudadano del puesto de Corella, donde continuó con la investigación el grupo especializado equipo @ de Navarra.

La "celeridad en la respuesta operativa" resultó "determinante" para "el éxito" de la operación. Los agentes establecieron contacto directo con los responsables de seguridad de las entidades bancarias, logrando el bloqueo provisional de los 87.000 euros en unas horas.

Durante las indagaciones en la web, efectivos del Equipo @Navarra detectaron a los presuntos ciberdelincuentes alojados por diferentes localidades de la geografía nacional. De esta forma, se desplazaron a Madrid y Tarragona para proceder a la identificación de dos de los integrantes del grupo criminal. Además, se localizó a dos personas más, sobre las que la autoridad judicial ha dictado órdenes de búsqueda, detención y personación.

Se puso en conocimiento de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela, donde se obtuvieron los mandamientos judiciales necesarios para el bloqueo definitivo de las cantidades y la identificación de los titulares de las cuentas beneficiarias, donde se dilucidó que formaban parte de una estructura organizada.

En total se han esclarecido tres hechos delictivos: estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, además de lograr el resarcimiento económico de 87.000 euros a la empresa corellana.