Guzmán, reelegido coordinador de IUN, llama a "redoblar la apuesta unitaria" de Contigo-Zurekin

PAMPLONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carlos Guzmán, quien ha sido reelegido este sábado coordinador general de Izquierda Unida de Navarra en la XII Asamblea de la organización, al ser la única candidatura presentada, ha defendido la coalición Contigo-Zurekin -de la que forma parte junto con Podemos, Batzarre, Alianza Verde e Independientes- y ha llamado a "redoblar la apuesta unitaria que hicimos hace cuatro años". Asimismo, ha visto "síntomas de agotamiento" en el actual Gobierno de Navarra y ha pedido una "ofensiva social" para "renovar el impulso transformador de 2015 que se ha ido diluyendo".

Ha asegurado que "no hay alternativa para los espacios políticos" que representa la coalición y ha remarcado que "no podemos dejar que se desmorone lo que tanto nos costó construir" por "antojos personales". "Nos tenemos que encontrar todos los que aspiramos a transformar Navarra", ha insistido.

La cita ha tenido lugar en la Fábrica de Gomas, en Pamplona, y ha contado con la participación del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Además, han asistido el parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido; la coordinadora de EH Bildu en Navarra, Miren Zabaleta; representantes de UGT, CCOO y ELA, así como de la comunidad saharaui en Navarra.

El acto ha contado con mensajes grabados de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien ha puesto en valor "la imporetancia de IU Navarar en los movimientos sociales" y "empujando para que las políticas sean cada vez más progresistas". También del secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, quien ha llamado a trabajar para "parar el fascismo, extender los derechos de los trabajadores".

En su intervención, Guzmán ha asegurado que IU concluye esta asamblea "cohesionados organizativamente y fortalecidos políticamente", tras meses en los que "hemos reflexionado profundamente" y en los que "hemos construido la IU de Navarra que queremos para los próximos cuatro años, desde la pluralidad y desde la unidad". Se ha mostrado "orgulloso" del ciclo de cuatro años que se cierra y del que "salimos fortalecidos", siendo un "agente clave" en Navarra. En este sentido, ha remarcado que IU debe seguir siendo "una herramienta útil al servicio de las familias trabajadoras".

Ha señalado que el escenario político actual está marcado por la "incertidumbre", haciendo referencia al "genocidio sobre la población palestina". En este sentido, ha destacado que "el alto el fuego solo es un primer paso al que deben seguir otros muchos: Hay que juzgar al criminal Netanyahu, acabar con el apartheid y la ocupación y que el pueblo palestino pueda conquistar su soberanía desde el río hasta el mar".

También ha mostrado su solidaridad con la causa saharaui y la "heroica revolución cubana" y "bolivariana que está siendo amenazada por EEUU". "La indiferencia no esta permitida", ha manifestado Guzmán, que ha subrayado que "la paz es la gran idea que debe impregnar todas y cada una de nuestra políticas". Ha apostado por "transformar desde la raíz" el sistema capitalista y ha apostado por el "multilateralismo".

SIGNOS DE "AGOTAMIENTO" EN EL GOBIERNO DE NAVARRA

Carlos Guzmán ha advertido que el actual Gobierno de Navarra "ofrece claros síntomas de agotamiento" y ha remarcado que "tras seis años de liderazgo del PSN, es necesario abrir una nueva etapa dentro del ciclo de cambio político" y "renovar el impulso transformador de 2015 que se ha ido diluyendo".

En Navarra, ha dicho, "conviven distintas identidades políticas y todas ellas deben tener acomodo en nuestro proyecto". Ha llamado a "seguir fortaleciendo la convivencia en nuestra tierra" frente al "odio fascista".

Guzmán ha destacado que estamos "inmersos en un cambio de ciclo que sigue muy vivo y es muy necesario para las familias trabajadoras, gracias a la conjunción de las fuerzas progresistas de Navarra". "Llevamos diez años con las derechas en la oposición y tenemos que trabajar para que así siga siendo", ha recalcado. Al Gobierno de Navarra, ha dicho, "aún le queda mucho acuerdo programático por desplegar".

"Frente al conformismo y apatía actual hace falta más valentía, ambición e izquierda transformadora, pero sin perder de vista a que la única alternativa es un gobierno de la derecha con la extrema derecha", ha remarcado. "IU jamás va a sucumbir al cuanto peor, mejor" que "ya no es garantía de éxito electoral", ha manifestado.