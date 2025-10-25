Maillo (IU) llama a "combatir" con "políticas transformadoras" las causas que provocan "el auge del fascismo"

PAMPLONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha llamado a "no resignarse" y ha afirmado que "no tiene por qué llegar la extrema derecha a gobernar en nuestro país". En este sentido, ha llamado a "combatir" con "políticas transformadoras" las causas que provocan "el auge del fascismo", entre las que ha incluido la política de vivienda.

Maillo, que ha participado este sábado en la XII Asamblea de IU en Navarra, en la que Carlos Guzmán ha revalidado su cargo al frente de la organización, ha destacado que, un año después del triunfo de Donald Trump en EEAA, "hay un cambio de estado de ánimo en la izquierda" pasando del "shock" y el "derrotismo" para salir "del armario", sacando "el músculo de la rebeldía que nos caracteriza" y con un "análisis correcto" de una realidad "dura". Por ello, ha subrayado que la "pulsión autoritaria" en Europa y Estados Unidos no tiene por qué "llegar a nuestro país".

Maillo ha destacado que se vive un "momento de absoluta anormalidad y carácter extraordinario" para el cual son necesarias "respuestas extraordinarias" y asumir "con responsabilidad que el combate contra el fascismo se hace con políticas transformadoras que vayan a la raíz de las causas" que provocan el "aumento del fascismo", y que ha atribuido al "fracaso de las políticas neoliberales". "Para evitar la llegada del fascismo hay que actuar con mayor audacia para combatir las causas que la provocan", ha insistido.

El dirigente de IU ha calificado a Trump como "el matón de Washington" y ha asegurado que "es igual de criminal de guerra que Netanyahu en el exterminio de la población palestina ante la inoperancia de la Unión Europea". Igualmente, ha censurado que Trump "ha recuperado la pesadilla de las operaciones encubiertas e ilegales de la CIA en América Latina" y ha rechazado su "amenaza" al Gobierno de España por no asumir el 5% de gasto militar.

Por otro lado, ha criticado que el PP tienen la "misma matriz de comportamiento" en Madrid con los fallecimientos en las residencias durante la pandemia, en Valencia con la DANA y en Andalucía con los fallos en los cribados de cáncer de mama; que pasa por "acusar a aquellos que se organizan para denunciar la incompetencia y la irresponsabilidad criminal de su gestión".

Maillo ha llamado a "responder con contundencia" y con una apuesta por ser una organización que "seamos útiles para la clase trabajadora", asumiendo "las contradicciones" que suponen la gestión en los gobiernos. Así, ha afirmado que el feminismo es "la gran batalla cultural" pero también la política de vivienda con alquileres "absolutamente desorbitados". Por eso, ha llamado a "impugnar" una política de vivienda que "se ha dejado en manos privadas" y ha luchar por "el precio asequible de una vivienda".