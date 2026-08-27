Hábitos respetuosos con el clima, una tarea que los escolares de Primaria apuntarán este curso en su agenda

Portada de la agenda. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, a través de la Oficina de Cambio Climático, en colaboración con la Red de Escuelas Sostenibles y la Red Navarra de Entidades Locales para la Sostenibilidad (Red NELS), ofrecen por segundo año consecutivo un material educativo para fomentar la sostenibilidad y la acción climática desde las aulas. Si el curso pasado, también con Red NELS, se editaron calendarios, para el 2026/2027 la propuesta es una 'Agenda Escolar para la Sostenibilidad'. Así, dentro del registro cotidiano de sus tareas, el alumnado de 6 a 11 años sumará en su agenda deberes transversales con un concepto 'glocal': trabajar en su día a día y en su cotidianeidad hábitos que contribuyan a mitigar el cambio climático del planeta.

La agenda escolar es una herramienta organizativa ya extendida entre el alumnado de toda Navarra para trabajar la organización de tareas académicas y, este curso, éstas se podrán combinar con mensajes de divulgación y sensibilización sobre el cambio climático y la adopción de conductas para mitigarlo en asuntos como alimentación, consumo, reutilización o uso de recursos como el agua o la energía eléctrica, etc.

Los mensajes de sostenibilidad se lanzan en positivo a través de preguntas, retos y propuestas prácticas de observación del entorno, en un lenguaje comprensible y con un diseño colorista, ilustrado con dibujos. El material ha sido elaborado por especialistas y está destinado a escolares de Educación Primaria de centros públicos y concertados de la Comunidad foral.

La propuesta se ha puesto a disposición de todos los centros educativos de Navarra de forma abierta y gratuita, ya que el archivo se puede descargar en el segundo apartado del enlace de la Red de Escuelas sostenibles de Navarra; el diseño está desarrollado en un formato que permite la personalización de la portada con el logotipo del centro educativo.

EDUCACIÓN PARA MITIGAR O ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO

La 'Agenda Escolar para la Sostenibilidad 2026/ 2027' aborda cuestiones como la gestión de residuos, el ahorro energético, la movilidad sostenible o el respeto por la biodiversidad... así hasta 10 contenidos, ya que cada tema centra un mes del calendario escolar, generalmente en torno a una fecha de las elegidas por la comunidad internacional como 'Día de ...", relacionada con el medio ambiente.

Se trata de que los escolares reflexionen sobre las conductas que propone con carácter general la Oficina de Cambio Climático, para así empoderar al alumnado y que se convierta en agente activo frente a los desafíos ambientales. La idea es llevar a las aulas de forma comprensible los conceptos que barajan los adultos e, incluso, de servir de punto de inicio para trabajar sobre ellos, en una iniciativa que se alinea con los principios recogidos en la Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y Transición Energética.

Esta norma, ha informado el Gobierno foral, considera que la educación es imprescindible para formar una ciudadanía consciente del grave problema al que se enfrenta la humanidad y llama a que, el cambio climático y la transición energética, se contemplen en los currículos educativos y en la formación y habilitación del profesorado en cualquiera de los niveles, así como en los procesos de evaluación institucional y de calidad del sistema educativo.

Esta agenda se enmarca ahí, en el impulso entre los menores, su profesorado y sus familias de acciones respetuosas con el clima, dotando a las nuevas generaciones de "las competencias necesarias para afrontar la crisis climática actual y construyendo comunidades más resilientes". La Oficina de Cambio Climático de Navarra, dependiente de la Dirección General de Medio Ambiente, impulsa y coordina el desarrollo y las estrategias, planes y objetivos en materia de cambio climático en la Comunidad foral.