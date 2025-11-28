Hacienda Foral de Navarra activa el simulador online de la declaración de la renta de 2025

Fachada de la sede del departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desde este viernes es posible realizar una estimación de la declaración de la renta a través del simulador de Hacienda Foral de Navarra.

Esta herramienta permite a los contribuyentes realizar una simulación de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025 y así "tomar decisiones de aquí a finales de año relacionadas con cuestiones fiscales".

Alteraciones durante el último ejercicio respecto a años anteriores como beneficios de deducciones, la declaración de un inmueble en alquiler si es la primera vez que se alquila y distintas situaciones particulares pueden ser reflejadas en esta herramienta de carácter "meramente informativo que, de forma totalmente anónima, posibilita realizar una estimación de la tributación".

Se introducen los datos referentes a la situación económica de este 2025 y el simulador devuelve una estimación del resultado de la declaración. Este resultado recoge todas las modificaciones legislativas en vigor en el momento de confeccionar el ensayo, puesto que está "permanentemente actualizado y contempla toda la normativa en vigor".

Este resultado que se obtenga en la declaración realizada "no es vinculante, ni para la persona contribuyente ni para la Hacienda Foral, puesto que, una vez cerrada la aplicación los datos introducidos son reseteados y eliminados del sistema". Esto permite a la persona contribuyente realizar cuantas simulaciones considere necesario.

El simulador de IRPF de Hacienda Foral de Navarra registró durante el pasado 2024 más de 48.600 accesos. Los contribuyentes también cuentan con la Carpeta Fiscal, donde cada persona puede consultar su situación tributaria; con ATHANA, que facilita la gestión de borradores y la presentación de declaraciones tributarias; o el Programa de ayuda para impuestos y modelos informativos.

Con estas herramientas se pretende "facilitar los trámites que se deben realizar con la Hacienda Foral, asegurando por otro lado, la atención presencial a las personas menos acostumbradas a utilizar dichos instrumentos".