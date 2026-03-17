Hacienda llevará una nueva Oficina móvil de Renta a Sangüesa, San Adrián y Alsasua como experiencia piloto

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hacienda Foral de Navarra ampliará sus oficinas de atención presencial durante la próxima Campaña de la Renta y Patrimonio. Para ello, utilizará por primera vez la Oficina móvil de Atención Ciudadana de Gobierno de Navarra, que permanecerá durante varias semanas en diferentes localidades de la Comunidad foral.

La primera localidad que acogerá esta experiencia piloto será Sangüesa, entre los días 27 de abril y 15 de mayo. Del 18 de mayo al 5 de junio permanecerá en San Adrián, y cerrará la campaña en Alsasua, entre el 8 y el 25 de junio.

Así, a los servicios que la Oficina móvil de Atención Ciudadana ya ofrece desde su creación, se suma el de la presentación de declaraciones de la renta.

Por su parte, Hacienda Foral amplía el servicio de confección de la declaración de la renta que pone a disposición de la ciudadanía cada año y, a su vez, acerca su modelo de atención a la ciudadanía, llegando a un sector de población que no habita en las localidades en las que existe una oficina de Hacienda: Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla y Santesteban; y "evitando de este modo un gran número de desplazamientos".

Las personas que opten por hacer su declaración en la Oficina móvil de Renta podrán reservar cita como si de una renta presencial se tratara. Para hacerlo, deberán llamar al teléfono 948 505 505 o, si prefieren coger la cita por internet.

En este caso, simplemente deberán seleccionar la localidad que les interese entre las opciones que se habilitarán en la web renta.navarra.es.

UN ABANICO DE SERVICIOS "MÁS COMPLETO"

La Campaña de Renta y Patrimonio 2025 dará comienzo el próximo 9 de abril y finalizará el 25 de junio. Las modalidades de presentación disponibles serán las que vienen siendo habituales en las últimas campañas: la vía online, la renta telefónica y la renta presencial, en la que se enmarca la Oficina móvil de Renta.

Además, como también sucede desde hace años, Hacienda Foral enviará una propuesta de declaración a un "gran número de contribuyentes", que solamente deberán comprobar si están de acuerdo con el resultado.

Si es así, tendrán que revisar su número de cuenta y si no están conformes, podrán reservar cita para presentar la declaración por las vías indicadas.

Las personas que quieran realizar trámites online relacionados con Hacienda Foral de Navarra deberán acceder mediante Certificado Digital o DNI electrónico, usando Cl@ve o introduciendo el DNI y PIN de Hacienda.