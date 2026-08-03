Halladas las planchas con las que fue impresa la obra 'Método de Gaita navarra'

Tabla matriz - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha localizado las matrices para imprenta de la obra 'Método de Gaita navarra', en el marco de la campaña de revisión, inventario y catalogación de bienes pertenecientes al Ejecutivo foral, iniciada en 2025 por el Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura- Institución Príncipe de Viana.

El hallazgo se ha producido en el mes de junio, casualmente poco después del fallecimiento en Pamplona, el pasado 11 de abril, de Javier Lacunza Tolosana, uno de los autores del libro, cofundador de Gaiteros de Pamplona. Junto a su hermano, recopiló un patrimonio popular e inmaterial "que de otra manera hubiera podido desaparecer".

La localización de estas matrices saca a la luz las planchas con las que fue impresa esta obra que, una vez recuperadas, pasarán a formar parte del patrimonio material de Navarra, como muestra de los últimos vestigios de impresión mecánica con planchas grabadas en latón.

La campaña de inventario que ha permitido este hallazgo consiste en una revisión de los espacios gubernamentales que albergan bienes patrimoniales. Entre estos espacios destaca el Palacio de Navarra, un edificio que "históricamente ha custodiado entre sus muros grandes tesoros del patrimonio navarro".

Este espacio llegó a albergar simultáneamente dos retratos de Francisco de Goya: el de Fernando VII, que continúa en uno de los salones, y el del Marqués de San Adrián, hoy conservado en el Museo de Navarra, así como el cáliz gótico donado por Carlos III a Santa María de Ujué, también en el Museo actualmente.

Sus muros visten una colección de tapices flamencos - de la serie de El Triunfo de la Eucaristía, realizados a partir de diseños de Rubens- junto con una colección de obras pictóricas, artes decorativas y objetos "de gran relevancia para la identidad del territorio".

A pesar de las revisiones rutinarias de inventarios, el Palacio de Navarra "continúa ofreciendo hallazgos en sus rincones". En junio de este año 2026, y con la colaboración del Servicio de Proyección Institucional y Marca Navarra, en uno de sus almacenes en bajo cubierta se han localizado cuatro cajas ocultas tras unos muebles en las que hasta ahora no se había reparado.

Este almacén perteneció al Servicio de Publicaciones de la Diputación Foral de Navarra hasta su traslado con motivo de la reorganización de espacios del Palacio. En el interior de las cajas se hallaron 145 matrices de imprenta que contienen partituras y esquemas de instrumentos musicales (gaitas y tambores).

La investigación del contenido de las planchas, el papel del embalaje en el que se conservaban y las propias cajas ha permitido acotar su producción a los años 60 del siglo XX.

Posteriormente, mediante una búsqueda por temática y gracias a la datación obtenida, se determinó que las planchas pertenecen al libro 'Método de Gaita Navarra', cuyos autores fueron los Hermanos Lacunza, con prólogo realizado por Jaime del Burgo.

CIEN PARTITURAS RECOPILADAS EN UNA OBRA POR LA DIPUTACIÓN EN 1968

La obra, publicada por la Diputación Foral de Navarra en el año 1968, recopila un total de 100 partituras para gaita de canciones populares navarras como por ejemplo 'Uno de enero', 'Arin arin', 'Pasacalles de Gigantes', 'Levántate Pamplonica', 'Baile de la Era', 'Biribilketa', 'El Riau-Riau', 'Sor Lekua' y 'Danzas de Ochagavía'.

Además, se incluyen algunos títulos de piezas que los propios autores de la obra bautizaron siguiendo un criterio personal. Bajo este último punto titularon piezas como 'Vals Lumbreras' (en referencia a los gaiteros hermanos Lumbreras) o 'Vals Jesús Mondéjar' (gaitero del Ayuntamiento de Pamplona / Iruña).

La publicación cuenta además con una breve historia de la gaita, indicaciones para dominar el instrumento, tablas de posiciones con esquemas dibujados, así como ejercicios de embocadura y de mecanismo en las tonalidades más frecuentes. Tras el capítulo dedicado a las partituras, el libro detalla técnicas de construcción de los instrumentos.

Los autores recopilaron en el texto las técnicas conocidas y utilizadas por ellos mismos, citando herramientas, materiales y técnicas de construcción, acompañadas de un conjunto de esquemas de la forma de construir tanto las gaitas como los tambores con sus respectivas medidas y referencias.