Hereu pide "respeto al proceso judicial" y a la "presunción de inocencia" ante la imputación de Zapatero

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

OLITE 25 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha pedido este lunes "respeto al proceso judicial, a la justicia y también a la presunción de inocencia" ante la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

En declaraciones a los medios de comunicación en Olite, Jordi Hereu ha manifestado que confía en que "en su momento se podrán esclarecer todos los hechos, pero de momento respeto a la justicia y respeto a la presunción de inocencia".

"Yo creo que de momento tenemos que defender la presunción de inocencia", ha insistido el ministro a preguntas de los periodistas antes de asistir a la reapertura del parador de Olite.