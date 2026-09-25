Herida una anciana de 91 años en un atropello en Pamplona

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una anciana de 91 años ha resultado herida con pronóstico reservado este viernes tras ser atropellada por un coche en la calle Serafín Olave, junto a la rotonda de la calle Esquíroz, en Pamplona.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 14.09 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal.

La mujer herida ha sufrido un trauma en la cadera, con pronóstico reservado, y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra.

Algo más de una hora después, a las 15.36 horas, se ha recibido el aviso del atropello de un coche a un patinete en la calle Monasterio de Belate con Plaza Obispo Irurita. Se ha trasladado al HUN a un hombre de 37 años. Ha sido trasladado al HUN con un traumatismo craneoencefálico y un trauma en el brazo, con pronóstico reservado.

Hasta el lugar del accidente se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Municipal Pamplona.