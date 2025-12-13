Herida una ciclista de 60 años tras ser atropellada en Berriozar

Publicado: sábado, 13 diciembre 2025 9:23
   PAMPLONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Una ciclista de 60 años resultó herida con pronóstico reservado este viernes por la tarde tras sufrir una atropello a la altura del número 4 de la Avenida Berriozar, en la localidad de Berriozar.

   El aviso del accidente se recibió a las 19.47 horas y hasta el lugar se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico, la Policía Municipal y la Policía Foral.

   La herida, una mujer de 60 años, fue trasladada al Hospital Univeristario de Navarra con policontusiones de pronóstico reservado.

