Herida una ciclista de 63 años tras ser atropellado por un coche en Pamplona

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una ciclista de 63 años ha resultado herida este miércoles tras ser atropellado por un coche a la altura del número 5 de la Avenida Conde Oliveto, en Pamplona.

El aviso del accidente vial se ha recibido a las 15.10 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal.

La mujer sufre un traumatismo craneoencefálico y una contusión en costado izquierdo de pronóstico reservado y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra.