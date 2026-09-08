Herida en una colisión por alcance de un turismo a una moto en Burlada

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PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 38 años ha resultado herida este martes tras una colisión por alcance de un turismo a una motocicleta en Burlada, en la calle Bizkarmendia (rotonda).
La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra (HUN) con policontusiones y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.
El aviso por el accidente se ha dado a las 10.55 horas. Al lugar han sido movilizados equipo médico, ambulancia de soporte vital avanzado y Policía Foral.