Herida en una colisión entre dos vehículos en Cárcar

PAMPLONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 49 años ha resultado herida este viernes por la mañana en una colisión entre dos vehículos que ha tenido lugar a la altura del kilómetro 60,6 de la NA-134, en el término municipal de Cárcar.

El aviso del siniestro vial se ha recibido a las 11.34 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella a una mujer de 49 años con una contusión costal de pronóstico reservado.