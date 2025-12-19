Herida en una colisión entre dos vehículos en Cárcar

Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 19 diciembre 2025 16:30
Seguir en

    PAMPLONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 49 años ha resultado herida este viernes por la mañana en una colisión entre dos vehículos que ha tenido lugar a la altura del kilómetro 60,6 de la NA-134, en el término municipal de Cárcar.

   El aviso del siniestro vial se ha recibido a las 11.34 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

   Se ha trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella a una mujer de 49 años con una contusión costal de pronóstico reservado.

Contador

Contenido patrocinado