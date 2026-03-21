Herida en un colisión entre dos vehículos en Lónguida

Uno de los vehículos implicados en el accidente en Lónguida. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 26 años resultó herida este viernes por la tarde en una colisión frontolateral entre dos vehículos que se produjo en el punto kilométrico 0,9 de la NA-2379, en el término del concejo de Ekai de Lónguida, perteneciente al municipio de Lónguida.

El aviso del siniestro vial se recibió a las 19.19 horas y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de Cordovilla, una ambulancia convencional y otra medicalizada, un equipo médico Aoiz, la Policía Foral y la Guardia Civil, que se encarga de instruir las diligencias.

La mujer herida, que sufrió policontusiones de pronóstico reservado, fue trasladada en la ambulancia convencional al Hospital Universitario de Navarra.