Herida una conductora de 46 años al salirse de la vía y caer de una altura de 4-5 metros en la calle Abejeras

Imagen del accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 46 años ha resultado herida este martes al sufrir un accidente de tráfico en la calle Abejeras de Pamplona, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 13.13 horas a la altura del número 53 de la calle Abejeres, donde un vehículo se ha salido de la vía y ha caído desde una altura de unos 4-5 metros.

La mujer ha quedado atrapada en el vehículo y ha sido rescatada por los bomberos. Posteriormente ha sido trasladada, con politraumatismos, al Hospital Universitario de Navarra.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque de Cordovilla, un equipo médico, una ambulancia SVA, así como agentes de la Policía Foral y de la Policía Municipal.