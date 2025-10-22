Herida una conductora de 47 años tras salirse de la vía y chocar contra el quitamiedos en Ansoáin

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una conductora de 47 años ha resultado herida este miércoles tras salirse de la vía y chocar contra el quitamiedos en la PA-30, en Ansoáin.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 15, se ha recibido a las 08.30 horas.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones y su pronóstico es reservado. Han sido movilizados bomberos de Trinitarios, una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Foral.