Herida grave una mujer de 26 años tras sufrir un accidente vial Lerín

Imagen del vehículo accidentado en Lerín. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 26 años ha resultado herida grave la tarde de este lunes tras sufrir una salida de vía el vehículo en el que viajaba por la carretera NA-122, a la altura de Lerín.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 19.32 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Lodosa, que han acudido con su ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un equipo médico de Lerín y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro ha sucedido en el punto kilométrico 23,4 de la carretera NA-122, en el término municipal de Lerín, cuando el vehículo en el que viajaba la mujer se ha salido de la vía y ha dado varias vueltas de campana, explican desde los servicios de emergencia.

La mujer de 26 años, que no se encontraba atrapada en el vehículo, ha sido atendida en el lugar y, posteriormente, los bomberos de Lodosa han comenzado su traslado hasta hacer transbordo con la ambulancia medicalizada en Allo. Ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresada con politraumatismos con pronóstico grave.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.