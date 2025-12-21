Herida grave una mujer de 41 años tras una salida de vía en Murillo el Fruto

Imagen del vehículo accidentado en Murillo el Fruto. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 41 años ha resultado herida grave la mañana de este domingo tras sufrir un accidente de tráfico a la altura del punto kilométrico 13.9 de la carretera NA-1240 (Traibuenas - Santacara - Carcastillo). El vehículo ha sufrido una salida de vía y ha quedado volcado sobre un lateral.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro vial a las 09.07 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico, un helicóptero medicalizado y patrullas de Seguridad vial de la Policía Foral.

Tras liberar los bomberos a la conductora y única ocupante del vehículo, que se encontraba atrapada, ha sido trasladada en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresada. Se trata de una mujer de 41 años que sufre politraumatismos con pronóstico grave.

Efectivo de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de la comisaría de Tudela instruyen las diligencias del siniestro.