Herida grave una mujer de 50 años tras sufrir un atropello con su propio vehículo en Lerín

PAMPLONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 50 años ha sido trasladada la tarde de este jueves con heridas graves tras ser atropellada por su propio vehículo, que estaba estacionado, a la altura del número 16 de la calle Mayor de Lerín.

La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 18.07 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un equipo médico y patrullas de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

Como resultado del accidente, la ambulancia ha realizado el traslado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de una mujer de 50 años que ha sufrido una fractura de carácter grave en la pierna.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica, e instruyen las diligencias del siniestro.