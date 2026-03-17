Herida grave una niña de 6 años al ser atropellada por un coche en el parking de un centro escolar en Mutilva

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una niña de 6 años ha resultado herida de gravedad este martes al ser atropellada por un coche en el parking de un centro educativo en Mutilva (Aranguren), en la carretera Tajonar.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del suceso se ha recibido a las 08.51 horas. La niña ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con politrauma y su pronóstico es grave.

Han sido movilizados bomberos de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital avanzado, Policía Local y Guardia Civil, que se encarga de las diligencias.