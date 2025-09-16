Herida una joven de 25 años al ser atropellada por un vehículo en Burlada

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 25 años ha resultado herida este martes al ser atropellada por un vehículo en Burlada, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 9 horas en un paso de cebra a la altura del número 2 de la calle San Francisco. La joven ha resultado herida con policontusiones y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar se han desplazado una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Local.