Herida leve una mujer de 42 años en una colisión entre un coche y una moto en la rotonda de Orvina

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 42 años ha resultado herida de levedad este martes en una colisión entre un coche y una moto en la PA-30, en la rotonda de Orvina.

Según han informado desde los servicios de emergencia, el aviso del suceso, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 14,5, se ha recibido a las 05.54 horas.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con una contusión en el hombro de pronóstico leve. Han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Municipal.