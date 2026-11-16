Herida leve una mujer de 42 años al ser atropellada por un autobús en Tudela

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 42 años ha resultado herida leve este lunes al ser atropellada por un autobús en Tudela, según han informado desde Emergencias.

El suceso ha tenido lugar a las 10.36 horas a la altura del número 3 de la calle Cuestión de la Estación de la capital ribera. Como consecuencia del atropello, la mujer ha sufrido una contusión en pierna y ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela.

Al lugar se han desplazado una ambulancia SVB y agentes de la Policía Municipal y de la Policía Foral.