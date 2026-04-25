Herida leve una mujer al caerse de la moto en Tudela

Archivo - Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 44 años ha resultado herida leve este sábado al sufrir una caída de la moto en la que circulaba a la altura del número 3 de la calle Luiz Zapata, en Tudela.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 13.24 horas y hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal.

La mujer herida sufre policontusiones de pronóstico leve y ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela.