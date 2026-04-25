Herida leve una mujer al caerse de la moto en Tudela

Archivo - Hospital Reina Sofía de Tudela.
Archivo - Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 25 abril 2026 16:32
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   PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 44 años ha resultado herida leve este sábado al sufrir una caída de la moto en la que circulaba a la altura del número 3 de la calle Luiz Zapata, en Tudela.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 13.24 horas y hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal.

   La mujer herida sufre policontusiones de pronóstico leve y ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela.

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