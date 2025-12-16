Herida leve una mujer tras sufrir una salida de vía con un camión y volcar en Burguete

Imagen del suceso - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida leve este martes tras sufrir una salida de vía con un camión y volcar en la carretera N-135, en Auritz/Burguete.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 43,6, se ha recibido a las 16.28 horas.

La mujer ha sido trasladada al centro de salud de Burguete con contusiones y su pronóstico es leve. Han sido movilizados bomberos de Burguete, equipo médico de la zona y la Guardia Civil.