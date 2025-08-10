Herida una motorista de 57 años tras sufrir una caída en Vidángoz

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una motorista de 57 años ha resultado herida este domingo tras sufrir una caída en la carretera NA-2130, en Vidángoz, según han informado desde el Gobierno foral.

El aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 11, se ha recibido a las 14.36 horas. La mujer ha sido trasladada en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra con politrauma y su pronóstico es reservado.

Han sido movilizados equipo médico de la zona, un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital avanzado, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.