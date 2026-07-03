Herida una mujer de 34 años tras salirse de la vía y chocar con un árbol en Zizur Mayor

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 34 años ha resultado herida este viernes por la mañana tras salirse de la vía y chocar con un árbol en Zizur Mayor, en la calle Saguesgaña.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente se ha recibido a las 12.11 horas. La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con dolor abdominal y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados una ambulancia de soporte vital avanzado enfermerizada y agentes de Policía Local.