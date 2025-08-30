Herida una mujer de 36 años al salirse de la vía el vehículo que conducía en Andosilla

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 36 años ha resultado herida este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en Andosilla, según han informado desde Emergencias.

El suceso tuvo lugar sobre las 22.55 horas en el kilómetro 17,3 de la carretera NA-6210, donde un vehículo se salió de la vía. Al lugar se desplazaron efectivos de Bomberos que desatraparon a la conductora para atención médica.

La mujer fue trasladada en una ambulancia SVB al Hospital García Orcoyen de Estella con diversas contusiones.

Al lugar se desplazaron bomberos de Lodosa, un equipo médico de Andosilla, una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.