Herida una mujer de 39 años en una colisión entre dos vehículos en la A-15 en Arruitz

Archivo - Imagen de la sala del 112. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 39 años resultó herida el miércoles por la tarde en una colisión que se registró entre dos vehículos en la autovía A-15, a la altura de Arruitz (Larraun).

El suceso se registró sobre las 18.23 horas en el kilómetro 122 de la autovía en sentido Pamplona, según ha informado el 112 Sos Navarra.

La mujer fue trasladada con contusiones y pronóstico reservado. Al lugar del accidente acudieron bomberos de Cordovilla, equipo médico de Irurtzun, ambulancia de soporte vital avanzado, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral. La herida fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico.