Herida una mujer de 56 años en una colisión entre dos vehículos en Igantzi

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 56 años ha resultado herida este sábado en una colisión entre dos vehículos producida en la carretera NA-4020, en la localidad de Igantzi.

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del accidente, producido en el punto kilométrico 1,6, ha sido recibido a las 13.08 horas.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Comarcal del Bidasoa de Irún con una contusión en cadera y su pronóstico es reservado. Han sido movilizados equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.