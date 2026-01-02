Herida una mujer de 69 años en un accidente de tráfico en Fontellas

PAMPLONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 69 años ha resultado herida este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en Fontellas, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar sobre las 11 horas en el kilómetro 102.5 de la A-68, en sentido norte. Un coche ha chocado contra una rueda de camión que estaba en la calzada. Una mujer, de 69 años, ha resultado herida con contusión en extremidad inferior y ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela.

Al lugar se han desplazado bomberos de Tudela, una ambulancia SVA así como agentes de la Policía Foral.