Herida una mujer de 78 años tras ser atropellada en un paso de peatones en Fustiñana

Un agente de la Guardia Civil en el paso de peatones donde se ha producido el atropello. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 78 años ha resultado herida este miércoles tras ser atropellada en un paso de peatones en el casco urbano de la localidad de Fustiñana.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de la Agrupación de Tráfico y otra de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra y una ambulancia medicalizada, que ha trasladado a la mujer al Hospital Reina Sofía de Tudela.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.