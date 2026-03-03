Herida una mujer en una salida de vía en el nuevo acceso desde Izurdiaga a la AP-15

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 68 años ha resultado herida este martes en una salida de vía con vuelco que se ha registrado en la incorporación del nuevo acceso desde Izuardiaga a la AP-15, en sentido sur (Arakil).

El accidente se ha registrado sobre las 16.09 horas. La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con traumatismo craneoencefálico y policontusiones. Su pronóstico es reservado.

Según ha informado el 112 Sos Navarra, al lugar han sido movilizados Bomberos de Cordovilla, ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de Irurtzun y Policía Foral.