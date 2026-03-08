Herida en una salida de vía con vuelco en Noáin

Imagen del vehículo siniestrado en Noáin. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conductora y única ocupante de un vehículo, una mujer de 25 años, resultó herida este sábado por la noche tras sufrir una salida de vía con vuelco a la altura del kilómetro 79,7 de la AP-15, en el término municipal de Noáin.

SOS Navarra recibió el aviso del accidente a las 19.56 horas del sábado y se movilizó hasta el lugar a los bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Foral.

Tras el siniestro vial, el vehículo quedó detenido sobre uno de sus costados en la mediana. La conductora consiguió salir del coche por su propio pie. Fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra con politraumatismos de pronóstico reservado.