Herida al salirse de la vía y chocar contra la mediana en la Autovía de la Barranca, en Etxarren

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 44 años ha resultado herida este domingo al salirse de la vía el vehículo en el que circulaba y chocar contra la mediana a la altura del kilómetro 2 de la A-10 (Autovía de la Barranca), en el término municipal de Etxarren.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 15.11 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Alsasua, un equipo médico de Irurtzun, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

En el vehículo accidentado viajaban tres personas. Una de sus ocupantes es la mujer herida, que ha sufrido politraumatismos de pronóstico reservado y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra.