Herida al sufrir una salida de vía en Mugiro

   PAMPLONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La conductora y única ocupante de un vehículo ha resultado herida este domingo por la mañana tras sufrir una salida de vía a la altura del kilómetro 124 de la A-15, en sentido San Sebastián, cerca del concejo de Mugiro, perteneciente al municipio de Larraun.

   El aviso del accidente se ha recibido a las 8.12 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Foral.

   Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a una mujer de 44 años que sufre policontusiones de pronóstico reservado.

