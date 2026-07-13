Herida una trabajadora de 26 años al sufrir una descarga eléctrica con el frigorífico de un bar en Pamplona

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una trabajadora de 26 años ha resultado herida este lunes al sufrir una descarga eléctrica leve con el frigorífico de un bar en la calle Jarauta, en Pamplona.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente laboral se ha recibido a las 13.38 horas. La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con dolor en el pecho y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Municipal.