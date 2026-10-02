Heridas cuatro personas en distintos accidentes viales en Campanas, Pamplona, Puente la Reina y Galar

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en sendos accidentes de tráfico que han tenido lugar este viernes en Campanas, Pamplona, Puente la Reina y Galar.

El primero de los accidentes ha tenido lugar a las 07.38 horas en el punto kilométrico 1,6 de la carretera NA-6001, en Galar. Una mujer de 22 años que iba en bicicleta ha resultado herida al ser atropellada por un coche. Ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con un traumatismo craneoencefálico de pronóstico reservado. Han sido movilizados una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Foral.

El segundo de los accidentes ha tenido lugar a las 07.46 horas en el punto kilométrico 14,9 de la N-121, en Campanas. Una joven de 16 años ha resultado herida al ser atropellada por un vehículo. La joven ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con un politrauma de pronóstico reservado. Han sido movilizados bomberos de Cordovilla, equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado y Policía Foral.

El tercero de ellos se ha producido a las 12.43 horas en la Avenida Aróstegui número 2, en Pamplona, en dirección Zizur Mayor. Una mujer de 31 años ha resultado herida leve al sufrir una caída de la moto y ha sido evacuada al Hospital Universitario de Navarra con contusiones. Han sido movilizados una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Municipal de Pamplona.

El último ha tenido lugar a las 12.56 horas en el punto kilométrico 15,8 de la carretera NA-110, en Puente la Reina. Un ciclista de 64 años ha resultado herido en una colisión entre un coche y una bicicleta.

El coche ha quedado volcado, pero el conductor ha resultado ileso. El ciclista ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con dolor costal y pronóstico reservado. Han sido movilizados bomberos de Estella, una ambulancia de soporete vital básico y agentes de Policía Foral.