Heridas dos personas en una colisión entre un coche y una furgoneta en Dicastillo

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un joven de 21 años y una mujer de 49, han resultado heridas este viernes en una colisión entre un coche y una furgoneta en Dicastillo.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 7,8, se ha recibido a las 08.52 horas.

Los dos heridos han sido trasladados con policontusiones al Hospital García Orcoyen de Estella. El pronóstico de la mujer es reservado, mientras que el del hombre es leve. Han sido movilizados bomberos de Estella, equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.