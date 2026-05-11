Heridas leves dos mujeres en un accidente de tráfico en un camino rural en Añorbe

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 35 y 32 años resultaron heridas leves este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en un camino rural en Añorbe, según han informado desde Emergencias.

El suceso tuvo lugar sobre las 21 horas en un camino rural que sale de la carretera NA-6020 con dirección a Artajona, en Añorbe, donde colisionaron dos vehículos. Como consecuencia, una mujer de 35 años y otra de 32 fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. La primera presentaba contusiones de carácter leve y la segunda, cervicalgia y contusión torácica también leve.

Al lugar se desplazaron una ambulancia SVB, un equipo médico y agentes de la Policía Foral.