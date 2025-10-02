Heridas leves dos personas en una colisión entre dos vehículos en Milagro

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, de 31 y 34 años, han resultado heridos de levedad en una colisión producida entre dos vehículos en la carretera NA-134, en Milagro.

Según han informado desde el servicio de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 31,6, se ha recibido a las 05.41 horas.

Los dos heridos han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela. El varón 31 años con una contusión en rodilla, de pronóstico leve, y el varón 34 años con una contusión en cuello, también de carácter leve.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Peralta, equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico y la Guardia Civil.