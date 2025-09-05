Herido en un accidente laboral en el polígono Alkaiaga de Lesaka

PAMPLONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha resultado herido este viernes en un accidente laboral en el polígono industrial Alkaiaga de Lesaka, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El herido es un camionero que se ha hecho un corte profundo en la pierna al cargar o descargar mercancía del camión. Ha sido trasladado al Hospital Universitario de San Sebastián con pronóstico reservado.

El suceso se ha registrado sobre las 15.54 horas. Al lugar han sido movilizados ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de Lesaka y Policía Foral.