Herido en la cabeza al sufrir un accidente laboral en una empresa en Murieta

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 35 años ha resultado herido en la cabeza al sufrir un accidente laboral en una empresa del polígono industrial de Murieta, según han informado desde Emergencias.

El suceso ha tenido lugar a las 11.09 horas. El trabajador ha sufrido una herida en la cabeza, con pronóstico reservado, cuando trabajaba en una empresa en Murieta y ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen, en Estella.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Estella, una ambulancia SVB, un equipo médico de Ancín y agentes de la Guardia Civil.