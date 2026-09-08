Herido tras caer de la bici en la carretera NA-4000 en Lesaka

Archivo - Imagen de la sala del 112 Sos Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 75 años ha resultado herido este martes tras sufrir una caída mientras circulaba en bicicleta por la carretera NA-4000, en el kilómetro 11, término de Lesaka.

El aviso por el accidente se ha dado a las 10.40 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital Bidasoa de Irún, con contusiones y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Al lugar han sido movilizados ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de Lesaka y la Guardia Civil.